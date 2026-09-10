Visite libre du moulin à vent Billebaud de Saint-Clément-sur-Guye, Moulin à vent Billebaud, Saint-Clément-sur-Guye

Informations pratiques

Visite libre du moulin à vent Billebaud de Saint-Clément-sur-Guye 19 et 20 septembre Moulin à vent Billebaud Saône-et-Loire

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Le plus près du bourg, le moulin à vent dit moulin Billebaud, du nom de son propriétaire avant 1910, était dans un état précaire depuis longtemps. Il a été dévasté par un incendie en 1880 et a vu sa toiture s’effondrer en 1994, entraînant la chute d’une grande partie du bâtiment.

L’Association de sauvegarde et de mise en valeur de Saint-Clément-sur-Guye est alors devenue propriétaire du moulin et d’une petite surface de terrain après avoir demandé l’avis des services compétents des Monuments historiques. Ceux-ci ont en effet estimé qu’une restauration complète devait être projetée en raison de la beauté du site (avec une vue remarquable sur le Mont Saint-Vincent) et de la rareté des derniers vestiges de moulins à vent en Saône-et-Loire.

La Fondation du Patrimoine adécidé de soutenir cette restauration en lançant une souscription publique. Une première tranche de travaux a été réalisée en 2008. Il s’agissait de la reprise de la porte de l’étage (103 cm x 253 cm) avec un encadrement en pierre de taille etreprise de la maçonnerie au-dessus du linteau et côté sud, pour retrouver une masse autour de la porte. Les travaux se sont terminés juste avant les Journées du Patrimoine des 20 et 21 septembre 2008. Cette première tranche de travaux, dont le coût s’élève à 14 808,87 €, a été financée par : – la Fondation Maxime Goury-Laffont – la souscription publique de la Fondation du Patrimoine – la Fondation du Patrimoine – et l’Association de sauvegarde et de mise en valeur de Saint-Clément-sur-Guye.

Venez nombreux découvrir ce chef d’oeuvre historique !

Moulin à vent Billebaud Chemin des Moulins 71460 Saint-Clément-sur-Guye Saint-Clément-sur-Guye 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté https://www.stclement-patrimoine.org [{« link »: « https://www.stclement-patrimoine.org »}] Le long du chemin de crête en direction de Genouilly, dit chemin des Moulins, au nord de la Croix Poulin, ont été construits deux moulins à vent dont il ne subsiste que les tours. Le plus près du bourg, le moulin à vent dit moulin Billebaud, du nom de son propriétaire avant 1910, était dans un état précaire depuis longtemps. Il a été dévasté par un incendie en 1880 et a vu sa toiture s’effondrer en 1994, entraînant la chute d’une grande partie du bâtiment. L’association de sauvegarde et de mise en valeur de Saint-Clément-sur-Guye est alors devenue propriétaire du moulin et d’une petite surface de terrain après avoir demandé l’avis des services compétents des Monuments historiques. Ceux-ci ont en effet estimé qu’une restauration complète devait être projetée en raison de la beauté du site (avec une vue remarquable sur le Mont Saint-Vincent) et de la rareté des derniers vestiges de moulins à vent en Saône-et-Loire. La Fondation du Patrimoine a décidé de soutenir cette restauration en lançant une souscription publique. Une première tranche de travaux a été réalisée en 2008. Il s’agissait de la reprise de la porte de l’étage (103 cm x 253 cm) avec un encadrement en pierre de taille et reprise de la maçonnerie au-dessus du linteau et côté sud, pour retrouver une masse autour de la porte. Les travaux se sont terminés juste avant les Journées européennes du patrimoine des 20 et 21 septembre 2008. Cette première tranche de travaux, dont le coût s’élève à 14 808,87 €, a été financée par la Fondation Maxime Goury-Laffont, la souscription publique de la Fondation du Patrimoine, la Fondation du Patrimoine et l’Association de sauvegarde et de mise en valeur de Saint-Clément-sur-Guye.

Un mur en pierre sèche a été restauré en juillet 2017. Une deuxième phase de restauration de la tour du moulin est en projet.

Le plus près du bourg, le moulin à vent dit moulin Billebaud, du nom de son propriétaire avant 1910, était dans un état précaire depuis longtemps. Il a été dévasté par un incendie en 1880 et a vu sa …

© Association de sauvegarde et de mise en valeur de Saint-Clément-sur-Guye