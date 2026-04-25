Visite libre du monument et présentation des travaux des 5e du collège Arsène Meunier de Nogent-le-Rotrou, Château des Comtes du Perche, musée de l’histoire du Perche, Nogent-le-Rotrou
Visite libre du monument et présentation des travaux des 5e du collège Arsène Meunier de Nogent-le-Rotrou, Château des Comtes du Perche, musée de l’histoire du Perche, Nogent-le-Rotrou samedi 23 mai 2026.
Visite libre du monument et présentation des travaux des 5e du collège Arsène Meunier de Nogent-le-Rotrou Samedi 23 mai, 19h00 Château des Comtes du Perche, musée de l’histoire du Perche Eure-et-Loir
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00
Visite libre du monument composé d’un donjon du XIe siècle, du musée de l histoire du Perche, d’une exposition temporaire et des travaux réalisés par les 5e du collège Arsène Meunier de Nogent-le-Rotrou sur les thèmes des armoiries et des enluminures.
Château des Comtes du Perche, musée de l’histoire du Perche 1 place Émile Maquaire, 28400 Nogent-le-Rotrou Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 52 18 02
Visite libre du monument composé d’un donjon du XIe siècle, du musée de l histoire du Perche, d’une exposition temporaire et des travaux réalisés par les 5e du collège Arsène Meunier de sur les des…
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