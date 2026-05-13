Visite libre du musée d’Art et d’Histoire Alfred Douët, Musée d’Art et d’Histoire Alfred Douët, Saint-Flour

Visite libre du musée d’Art et d’Histoire Alfred Douët Samedi 23 mai, 14h00 Musée d’Art et d’Histoire Alfred Douët Cantal

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

La Nuit Européenne des musées permet chaque année l’ouverture exceptionnelle et gratuite du musée d’Art et d’Histoire Alfred Douët jusqu’à 22h. Une belle occasion de les (re)découvrir et de profiter des animations prévues en début de soirée.

Musée d’Art et d’Histoire Alfred Douët 17, Place d’Armes 15100 Saint-Flour Saint-Flour 15100 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes 0471604499 https://www.musee-douet.com/ Classée monument historique dès 1928, la maison consulaire de Saint-Flour est l’un des monuments phare de la ville. Installé au coeur de la cité, sur l’ancienne « Grant plassa », ce bâtiment était le siège de l’autorité civile de la ville, à deux pas du pouvoir religieux de l’évêque dont le palais se trouvait de l’autre côté de la place. Célèbre pour sa remarquable façade Renaissance (v. 1540), inspirée du château de Chambord, l’édifice compte également plusieurs décors intérieurs inscrits à l’Inventaire des Monuments Historiques.

Labellisé musée de France depuis 2002, il est né au début du 20ème siècle de la passion d’Alfred DOUËT, qui racheta le bâtiment pour le restaurer. Mais l’érudit sanflorain entreprit également de réunir une collection d’œuvres d’art pour rendre au monument sa splendeur disparue. C’est dans les salles de l’Hôtel Drouot, chez des antiquaires ou directement auprès d’artistes qu’Alfred DOUËT acquit les œuvres qu’il associa à celles du château familial des Ternes. Répartie dans 9 salles, les collections du musée Alfred-Douët offrent un parcours dans le temps, à l’abri de l’agitation, dans le charme suranné d’une vieille maison réhabilitée avec passion. Le musée a fait l’objet d’une grande campagne de rénovation en 2009-2010.

La Nuit Européenne des musées permet chaque année l’ouverture exceptionnelle et gratuite du musée d’Art et d’Histoire Alfred Douët jusqu’à 22h. Une belle occasion de les (re)découvrir et de profiter…

©Musée d’Art et d’Histoire Alfred Douët