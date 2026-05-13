Visite libre du Musée d’Art moderne et contemporain (MAMCS), Musée d’art moderne et contemporain de Strasbourg, Strasbourg

Visite libre du Musée d’Art moderne et contemporain (MAMCS) Samedi 23 mai, 19h00 Musée d’art moderne et contemporain de Strasbourg Bas-Rhin

Gratuit sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Visite libre des collections du Musée d’Art moderne et contemporain (MAMCS), de la Bibliothèque des Musées et des expositions « Le temps retourné. Au fil des âges de la vie » et « L’état sauvage. L’animal dans les collections du MAMCS et du Musée Zoologique »

Musée d’art moderne et contemporain de Strasbourg 1 Place Hans-Jean Arp, 67000 Strasbourg, France Strasbourg 67000 Tribunal-Gare-Porte de Schirmeck Bas-Rhin Grand Est 33386985155 https://www.musees.strasbourg.eu/musee-d-art-moderne-et-contemporain Importance de la présence de Arp et Sophie Taueber ; ensemble significatif autour de l’oeuvre de Gustave Doré ; fonds important de photographies anciennes ; ensemble remarquable d’oeuvres d’artistes contemporains allemands (Baselitz, Penck, Immendorf, Lüpertz) uniques en France.

Visite libre des collections du Musée d’Art moderne et contemporain (MAMCS), de la Bibliothèque des Musées et des expositions « Le temps retourné. Au fil des âges de la vie » et « L’état sauvage. dans…

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