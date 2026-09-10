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Visite libre du Musée des souvenirs de la guerre 39-45, Maison du Souvenir, Caudan

samedi 19 septembre 2026 · Maison du Souvenir · Caudan

Visite libre du Musée des souvenirs de la guerre 39-45, Maison du Souvenir, Caudan

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Maison du Souvenir
Adresse
rue de la Libération, 56850, Caudan
Ville
56850 Caudan
Département
Morbihan

Visite libre du Musée des souvenirs de la guerre 39-45 19 et 20 septembre Maison du Souvenir Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Une bibliothèque : de nombreux ouvrages sur les conflits de 39-45, Indochine, Algérie sont à la disposition des visiteurs sous la forme de prêts.
Ce que vous y découvrez
Parcours photographique : Les lieux occupés et les faits de guerre dans la commune.
Témoignages : Des récits de la population locale sur cette période.
Thèmes particuliers : Des présentations d’objets ou de matériels historiques (comme le drone terrestre « Goliath ») lors des permanences

Maison du Souvenir rue de la Libération, 56850, Caudan Caudan 56850 Morbihan Bretagne 0297805920 http://www.caudan.fr https://www.facebook.com/mairie.caudan
De nombreux ouvrages à la disposition des visiteurs

mairie de Caudan

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