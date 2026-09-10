Visite libre du Musée des souvenirs de la guerre 39-45, Maison du Souvenir, Caudan

Informations pratiques

Visite libre du Musée des souvenirs de la guerre 39-45 19 et 20 septembre Maison du Souvenir Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Une bibliothèque : de nombreux ouvrages sur les conflits de 39-45, Indochine, Algérie sont à la disposition des visiteurs sous la forme de prêts.

Ce que vous y découvrez

Parcours photographique : Les lieux occupés et les faits de guerre dans la commune.

Témoignages : Des récits de la population locale sur cette période.

Thèmes particuliers : Des présentations d’objets ou de matériels historiques (comme le drone terrestre « Goliath ») lors des permanences

Maison du Souvenir rue de la Libération, 56850, Caudan Caudan 56850 Morbihan Bretagne 0297805920 http://www.caudan.fr https://www.facebook.com/mairie.caudan

De nombreux ouvrages à la disposition des visiteurs

mairie de Caudan