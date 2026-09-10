Visite libre du Musée du Théâtre Forain, Musée du Théâtre Forain, Artenay

Informations pratiques

Visite libre du Musée du Théâtre Forain 19 et 20 septembre Musée du Théâtre Forain Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Marchez dans les pas de Molière et partez à la découverte d’une collection unique en Europe : plus de 3 500 costumes, décors et accessoires de scène, témoins de l’aventure exceptionnelle de ces troupes itinérantes, qui ont sillonné la France du milieu du XIXᵉ siècle jusqu’à la fin des années 1970.

Musée du Théâtre Forain Rue du Paradis, 45410 Artenay, France Artenay 45410 Loiret Centre-Val de Loire 0238800973 https://www.musee-theatre-forain.fr Un groupe sculpté de Decan « La Parade » (XIXe siècle), 24 eaux-fortes de J. Callot (figures de la Commedia dell’arte, 1621), costumes de marquis, de valets, de militaires qui illustrent le répertoire du théâtre forain, marionnettes à métamorphoses. Artenay est situé à 20 km d’Orléans, 35 km de Pithiviers, 55 km de Chartres et 105 km de Paris par l’A 10 ou la RD 2020.

Poussez les rideaux et découvrez la fascinante épopée des théâtres itinérants qui faisaient autrefois vibrer les campagnes françaises !

© Musée du Théâtre Forain