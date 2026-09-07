Visite libre du musée du Verre, Musée du verre, Sorèze

Informations pratiques

Visite libre du musée du Verre 19 et 20 septembre Musée du verre Tarn

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, le musée du Verre accueille Laurence Subbiotto, de l’atelier Pushi. Elle présentera ses créations sur un stand installé au sein du musée.

Musée du verre 42 allées de la Libération, 81540 Sorèze Sorèze 81540 Tarn Occitanie 05 63 37 52 66 http://musee-verre.com Situé au sud du Tarn, au pied de la Montagne Noire, le village de Sorèze abrite un musée du verre unique en son genre, installé dans l’ancien hospice de la commune, construit sous Charles X.

Ce musée a été créé en 1996 par Yves Blaquière, homme érudit, passionné d’histoire et de verre. L’association « Les Amis de Sorèze », fondée en 1998, gère le musée en collaboration avec la mairie et organise des expositions et des conférences.

Le musée présente actuellement plus de 1600 pièces de verre, datant de l’Antiquité au milieu du XXe siècle. Deux grandes spécificités caractérisent les collections :

– Les verres à boire du XVIIe au XIXe siècle.

– La verrerie bleu-vert du Languedoc. Entre Revel et Dourgne. Tour de ville de Sorèze.

Le musée du verre vous accueille pour les Journées européennes du patrimoine 2026 avec la participation de Mme Laurence Subbiotto de l’atelier Pushi. Elle présentera ses créations avec un stand dans…

©muséeduverredesorèze