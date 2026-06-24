ENTREE GRATUITE AU MUSEE DU VERRE Sorèze
samedi 19 septembre 2026 · Sorèze
Informations pratiques
Sorèze
ENTREE GRATUITE AU MUSEE DU VERRE
42 Allée de la Libération Sorèze Tarn
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visitez gratuitement le musée du verre
Pour les Journées Européennes du Patrimoine, entrez gratuitement au musée du verre, les samedi 19 et dimanche 20 septembre de 10h à 12h et de 14h à 19h.
Pushi, artisane créatrice verrière de bijoux en verre de Murano au chalumeau, sera présente tout le week-end. Elle fera de la vente et présentation de ses créations.
Ses informations
– site https://www.pushi.fr/
– Instagram pushiverre .
42 Allée de la Libération Sorèze 81540 Tarn Occitanie +33 5 63 37 52 66 museeduverre@ville-soreze.fr
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English :
Visit the Glass Museum for free
L’événement ENTREE GRATUITE AU MUSEE DU VERRE Sorèze a été mis à jour le 2026-06-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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