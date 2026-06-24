Informations pratiques

Sorèze

ENTREE GRATUITE AU MUSEE DU VERRE

42 Allée de la Libération Sorèze Tarn

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visitez gratuitement le musée du verre

Pour les Journées Européennes du Patrimoine, entrez gratuitement au musée du verre, les samedi 19 et dimanche 20 septembre de 10h à 12h et de 14h à 19h.

Pushi, artisane créatrice verrière de bijoux en verre de Murano au chalumeau, sera présente tout le week-end. Elle fera de la vente et présentation de ses créations.

Ses informations

– site https://www.pushi.fr/

– Instagram pushiverre .

42 Allée de la Libération Sorèze 81540 Tarn Occitanie +33 5 63 37 52 66 museeduverre@ville-soreze.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Visit the Glass Museum for free

L’événement ENTREE GRATUITE AU MUSEE DU VERRE Sorèze a été mis à jour le 2026-06-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE