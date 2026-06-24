Sorèze

FETE VOTIVE DE SOREZE

Sorèze Tarn

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 09:30:00

fin : 2026-08-15 21:30:00

Date(s) :

2026-08-15

Assistez à la fête votive de Sorèze

9h45 dépôt de gerbe au monument aux morts

10h30 messe dans le Parc de l’Abbaye de Soreze, suivie d’un apéritif

14h30 chasse au trésor pour les enfants dans le village

16h concert à l’église de Sorèze par le chanteur Paamath qui propose un univers proche du blues aux échos de mélopée africaine, guitare, violon, violoncelle. Prix 12 €

Exposition de peinture toute la journée et concours de peintres avec remise de prix à 18h

19h30 repas animé par un orchestre sur la place Dom Devic à Sorèze. .

Sorèze 81540 Tarn Occitanie

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English :

Come to the Sorze Votive Festival

L’événement FETE VOTIVE DE SOREZE Sorèze a été mis à jour le 2026-06-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE