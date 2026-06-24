FETE VOTIVE DE SOREZE Sorèze
FETE VOTIVE DE SOREZE Sorèze samedi 15 août 2026.
Sorèze
FETE VOTIVE DE SOREZE
Sorèze Tarn
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 09:30:00
fin : 2026-08-15 21:30:00
Date(s) :
2026-08-15
Assistez à la fête votive de Sorèze
9h45 dépôt de gerbe au monument aux morts
10h30 messe dans le Parc de l’Abbaye de Soreze, suivie d’un apéritif
14h30 chasse au trésor pour les enfants dans le village
16h concert à l’église de Sorèze par le chanteur Paamath qui propose un univers proche du blues aux échos de mélopée africaine, guitare, violon, violoncelle. Prix 12 €
Exposition de peinture toute la journée et concours de peintres avec remise de prix à 18h
19h30 repas animé par un orchestre sur la place Dom Devic à Sorèze. .
Sorèze 81540 Tarn Occitanie
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English :
Come to the Sorze Votive Festival
L’événement FETE VOTIVE DE SOREZE Sorèze a été mis à jour le 2026-06-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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