Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

GRAND VIDE GRENIERS Sorèze

GRAND VIDE GRENIERS Sorèze samedi 22 août 2026.

Adresse : SOREZE

Ville : 81540 Sorèze

Département : Tarn

Début : samedi 22 août 2026

Fin : samedi 22 août 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Sorèze

GRAND VIDE GRENIERS

SOREZE Sorèze Tarn

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 08:00:00
fin : 2026-08-22 17:00:00

Date(s) :
2026-08-22

Venez dénicher la perle rare !
Grand vide-greniers de Sorèze le samedi 23 août de 8h à 18h Organisé par le comité des fêtes Informations et contacts au 07.67.23.40.42 Formulaire d’inscription à télécharger sur le site www.ville-soreze.fr (rubrique agenda).   .

SOREZE Sorèze 81540 Tarn Occitanie   comitefetessoreze@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and find that rare gem!

L’événement GRAND VIDE GRENIERS Sorèze a été mis à jour le 2026-05-14 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

À voir aussi à Sorèze (Tarn)