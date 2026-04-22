GRAND VIDE GRENIERS Sorèze
GRAND VIDE GRENIERS Sorèze samedi 22 août 2026.
Sorèze
GRAND VIDE GRENIERS
SOREZE Sorèze Tarn
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 08:00:00
fin : 2026-08-22 17:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Venez dénicher la perle rare !
Grand vide-greniers de Sorèze le samedi 23 août de 8h à 18h Organisé par le comité des fêtes Informations et contacts au 07.67.23.40.42 Formulaire d’inscription à télécharger sur le site www.ville-soreze.fr (rubrique agenda). .
SOREZE Sorèze 81540 Tarn Occitanie comitefetessoreze@gmail.com
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English :
Come and find that rare gem!
L’événement GRAND VIDE GRENIERS Sorèze a été mis à jour le 2026-05-14 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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