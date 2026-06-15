CONCERT MANU ROIG RESTAURANT LA TERRASSE Sorèze
CONCERT MANU ROIG RESTAURANT LA TERRASSE Sorèze samedi 15 août 2026.
Sorèze
CONCERT MANU ROIG
RESTAURANT LA TERRASSE 144 Route de Carcassonne Sorèze Tarn
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 20:00:00
fin : 2026-08-15 22:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Ca va bouger à la Terrasse !
Manu Roig en concert à La Terrasse pour le 15 août !
Chanteur albigeois révélé dans The Voice saison 9 avec le trio familial La Rafa Mia, Manu Roig porte une voix puissante et chaleureuse sur des reprises pop, folk et grands classiques. Une soirée festive au bord du lac pour célébrer l’été.
De 20h à 22h. .
RESTAURANT LA TERRASSE 144 Route de Carcassonne Sorèze 81540 Tarn Occitanie
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English :
Things are about to get lively at %E0 la Terrasse!
L’événement CONCERT MANU ROIG Sorèze a été mis à jour le 2026-06-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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