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CONCERT MANU ROIG RESTAURANT LA TERRASSE Sorèze

CONCERT MANU ROIG RESTAURANT LA TERRASSE Sorèze samedi 15 août 2026.

Lieu : RESTAURANT LA TERRASSE

Adresse : 144 Route de Carcassonne

Ville : 81540 Sorèze

Département : Tarn

Début : samedi 15 août 2026

Fin : dimanche 16 août 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Sorèze

CONCERT MANU ROIG

RESTAURANT LA TERRASSE 144 Route de Carcassonne Sorèze Tarn

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 20:00:00
fin : 2026-08-15 22:00:00

Date(s) :
2026-08-15

Ca va bouger à la Terrasse !
Manu Roig en concert à La Terrasse pour le 15 août !
Chanteur albigeois révélé dans The Voice saison 9 avec le trio familial La Rafa Mia, Manu Roig porte une voix puissante et chaleureuse sur des reprises pop, folk et grands classiques. Une soirée festive au bord du lac pour célébrer l’été.
De 20h à 22h.   .

RESTAURANT LA TERRASSE 144 Route de Carcassonne Sorèze 81540 Tarn Occitanie  

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English :

Things are about to get lively at %E0 la Terrasse!

L’événement CONCERT MANU ROIG Sorèze a été mis à jour le 2026-06-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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