ECHAPPEE FRAICHE LE CAUSSE ET LE SENTIER KARSTIQUE AIRE DE STATIONNEMENT DE BERNIQUAUT Sorèze
mardi 18 août 2026 · AIRE DE STATIONNEMENT DE BERNIQUAUT · Sorèze
Informations pratiques
Sorèze
ECHAPPEE FRAICHE LE CAUSSE ET LE SENTIER KARSTIQUE
AIRE DE STATIONNEMENT DE BERNIQUAUT 3 Avenue Elisa Lemonnier Sorèze Tarn
Tarif : 2 – 2 – EUR
2
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 08:30:00
fin : 2026-08-18 11:30:00
Date(s) :
2026-08-18
Partez à la découverte du Causse et du sentier karstique
Echappées fraîches randonnées commentées de l’Agence Attractivité & Tourisme avec le club Lous Randounnaïres de Sorèze le Causse et le sentier karstique
Les mardis 7 juillet, 4 et 18 août
Départ à 8h30 du parking-aire de stationnement de Berniquaut
Au départ de Sorèze, en passant par la table d’orientation du Causse, vous découvrirez ensuite le sentier karstique
Durée 8 km 3h 280m D+
Tarif 2€ par personne, gratuit pour les moins de 12 ans
5 personnes minimum, 30 maximum
Billetterie en ligne ou dans nos bureaux d’accueil 2 .
AIRE DE STATIONNEMENT DE BERNIQUAUT 3 Avenue Elisa Lemonnier Sorèze 81540 Tarn Occitanie +33 5 62 18 96 99 contact@auxsourcesducanaldumidi.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Set out to explore the Causse and the karst trail
L’événement ECHAPPEE FRAICHE LE CAUSSE ET LE SENTIER KARSTIQUE Sorèze a été mis à jour le 2026-06-28 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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