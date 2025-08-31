Ouverture des ateliers de l’abbaye à la cité de Sorèze, Cité de Sorèze, Sorèze

Informations pratiques

Ouverture des ateliers de l’abbaye à la cité de Sorèze 19 et 20 septembre Cité de Sorèze Tarn

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La Cité de Sorèze accueille dans ses locaux des artistes, des artisans et des professionnels du patrimoine. À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir leurs ateliers et leurs bureaux, échanger avec eux et mieux comprendre leurs savoir-faire.

Parmi les professionnels présents :

Atelier CR, designer textile

MX Céramiques, céramiste

Drosah, tourneur sur bois

Erick Massé, artiste peintre

Samanta A, agence de communication

1 Trait Design, architectes

Kombucha, designer textile

Cité de Sorèze Rue Saint Martin, 81540 Sorèze, France Sorèze 81540 Tarn Occitanie 0563508638 https://www.cite-de-soreze.com Abbaye bénédictine du IXe au XVIIIe siècle, réformée par les Mauristes en 1642. Un collège est ouvert en 1682. En 1776, il est transformé en école royale militaire et le reste jusqu’à la fin du XVIIIe siècle. En 1854, l’école est reprise par Lacordaire et les Dominicains. L’ensemble des bâtiments s’organisent autour de cours intérieures, développés à partir des bâtiments abbatiaux existants au XVIIe siècle, modifiés aux XVIIIe et XIXe siècles. L’abbaye du XVIIe siècle comprenait l’église bordant au nord le cloître, entouré de bâtiments qui se séparent d’une cour située à l’ouest. Un corps de bâtiment, perpendiculaire à ce premier ensemble, doté d’une tour à chaque extrémité, abritait le séminaire. Au XVIIIe siècle, la cour devint cour d’honneur ; le logement de l’abbé fut construit autour d’un patio à l’angle nord-ouest de l’église et le séminaire devint une des ailes de la cour des Collets Rouges. Le XIXe siècle rajouta des dépendances au nord et au sud-ouest avec notamment la chapelle Lacordaire et raccorda la façade Est de la cour avec les deux ailes perpendiculaires. L’édifice a conservé un décor intérieur de gypseries. Parking gratuit municipal.

La Cité de Sorèze accueille au sein de ses locaux des artistes, artisans et professionnels du patrimoine. Visiter leur atelier / bureau pendant les journées du patrimoine. Parmi ceux qui pourront il …

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