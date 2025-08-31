RANDO VTT LA SORÈZIENNE 2026 Sorèze
RANDO VTT LA SORÈZIENNE 2026 Sorèze dimanche 30 août 2026.
RANDO VTT LA SORÈZIENNE 2026
ABBAYE ÉCOLE DE SORÈZE Sorèze Tarn
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 08:00:00
fin : 2026-08-30 15:00:00
Date(s) :
2026-08-30
Venez participer à la 11ème édition de la randonnée VTT
Inscription sur place
Circuits gravel VTT et Gravel 12€
Contactez l’organisateur pour plus d’informations .
ABBAYE ÉCOLE DE SORÈZE Sorèze 81540 Tarn Occitanie sorezeveloclub@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and take part in the 11th Mountain Bike Ride
L’événement RANDO VTT LA SORÈZIENNE 2026 Sorèze a été mis à jour le 2026-01-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Sorèze (Tarn)
- ATELIER CREATIF BRODERIE Sorèze 28 juin 2026
- VISITE GUIDÉE LES INCONTOURNABLES À LA CITÉ DE SORÈZE Sorèze 1 juillet 2026
- ATELIER PLAYMOBIL À LA CITÉ DE SORÈZE CITÉ DE SORÈZE Sorèze 1 juillet 2026
- EMISSION DE RADIO EN DIRECT DE SAINT-FERREOL Sorèze 1 juillet 2026
- VISITE GUIDÉE LES INCONTOURNABLES À LA CITÉ DE SORÈZE Sorèze 2 juillet 2026