UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

RANDO VTT LA SORÈZIENNE 2026 Sorèze

RANDO VTT LA SORÈZIENNE 2026 Sorèze dimanche 30 août 2026.

Adresse : ABBAYE ÉCOLE DE SORÈZE

Ville : 81540 Sorèze

Département : Tarn

Début : dimanche 30 août 2026

Fin : dimanche 30 août 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

RANDO VTT LA SORÈZIENNE 2026

ABBAYE ÉCOLE DE SORÈZE Sorèze Tarn

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 08:00:00
fin : 2026-08-30 15:00:00

Date(s) :
2026-08-30

Venez participer à la 11ème édition de la randonnée VTT
Inscription sur place
Circuits gravel VTT et Gravel 12€
Contactez l’organisateur pour plus d’informations   .

ABBAYE ÉCOLE DE SORÈZE Sorèze 81540 Tarn Occitanie   sorezeveloclub@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and take part in the 11th Mountain Bike Ride

L’événement RANDO VTT LA SORÈZIENNE 2026 Sorèze a été mis à jour le 2026-01-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

À voir aussi à Sorèze (Tarn)