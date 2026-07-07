ECHAPPEE FRAICHE OPPIDUM DE BERNIQUAUT ET VALLEE DE DURFORT AIRE DE STATIONNEMENT DE BERNIQUAUT Sorèze
mardi 25 août 2026 · AIRE DE STATIONNEMENT DE BERNIQUAUT · Sorèze
Informations pratiques
Sorèze
ECHAPPEE FRAICHE OPPIDUM DE BERNIQUAUT ET VALLEE DE DURFORT
AIRE DE STATIONNEMENT DE BERNIQUAUT 3 Avenue Elisa Lemonnier Sorèze Tarn
Tarif : 2 – 2 – EUR
2
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 08:30:00
fin : 2026-08-25 11:30:00
Date(s) :
2026-08-25
Partez à la découverte du Causse et du sentier karstique
Echappées fraîches randonnée commentée de l’Agence Attractivité & Tourisme avec le club Lous Randounnaïres de Sorèze l’oppidum de Berniquaut et la vallée de Durfort
Départ à 8h30 du parking-aire de stationnement de Berniquaut
Au départ de Sorèze, en passant par l’oppidum de Berniquaut (site archéologique) et sa vue splendide, vous découvrirez ensuite le village pittoresque de Durfort.
Durée 8 km 3h 360m D+
Tarif 2€ par personne, gratuit pour les moins de 12 ans
5 personnes minimum, 30 maximum
Billetterie en ligne ou dans nos bureaux d’accueil 2 .
AIRE DE STATIONNEMENT DE BERNIQUAUT 3 Avenue Elisa Lemonnier Sorèze 81540 Tarn Occitanie +33 5 62 18 96 99 contact@auxsourcesducanaldumidi.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Set out to explore the Causse and the karst trail
L’événement ECHAPPEE FRAICHE OPPIDUM DE BERNIQUAUT ET VALLEE DE DURFORT Sorèze a été mis à jour le 2026-06-28 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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