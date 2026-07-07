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ECHAPPEE FRAICHE OPPIDUM DE BERNIQUAUT ET VALLEE DE DURFORT AIRE DE STATIONNEMENT DE BERNIQUAUT Sorèze

mardi 25 août 2026 · AIRE DE STATIONNEMENT DE BERNIQUAUT · Sorèze

Informations pratiques

Début
mardi 25 août 2026
Fin
mardi 25 août 2026
Heure de début
08:30:00
Lieu
AIRE DE STATIONNEMENT DE BERNIQUAUT
Adresse
3 Avenue Elisa Lemonnier
Ville
81540 Sorèze
Département
Tarn
Tarif
2 2 2 Tarif de base plein tarif

Sorèze

ECHAPPEE FRAICHE OPPIDUM DE BERNIQUAUT ET VALLEE DE DURFORT

AIRE DE STATIONNEMENT DE BERNIQUAUT 3 Avenue Elisa Lemonnier Sorèze Tarn

Tarif : 2 – 2 – EUR
2
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 08:30:00
fin : 2026-08-25 11:30:00

Date(s) :
2026-08-25

Partez à la découverte du Causse et du sentier karstique
Echappées fraîches randonnée commentée de l’Agence Attractivité & Tourisme avec le club Lous Randounnaïres de Sorèze l’oppidum de Berniquaut et la vallée de Durfort

Départ à 8h30 du parking-aire de stationnement de Berniquaut

Au départ de Sorèze, en passant par l’oppidum de Berniquaut (site archéologique) et sa vue splendide, vous découvrirez ensuite le village pittoresque de Durfort.

Durée 8 km 3h 360m D+

Tarif 2€ par personne, gratuit pour les moins de 12 ans

5 personnes minimum, 30 maximum

Billetterie en ligne ou dans nos bureaux d’accueil 2  .

AIRE DE STATIONNEMENT DE BERNIQUAUT 3 Avenue Elisa Lemonnier Sorèze 81540 Tarn Occitanie +33 5 62 18 96 99  contact@auxsourcesducanaldumidi.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Set out to explore the Causse and the karst trail

L’événement ECHAPPEE FRAICHE OPPIDUM DE BERNIQUAUT ET VALLEE DE DURFORT Sorèze a été mis à jour le 2026-06-28 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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