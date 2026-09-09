Visite libre du Musée du Vieux Lambesc Journées du Patrimoine Musée du vieux Lambesc Lambesc

Informations pratiques

Lambesc

Visite libre du Musée du Vieux Lambesc Journées du Patrimoine

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 12h et de 15h à 18h. Musée du vieux Lambesc 2 Rue Du Jas Lambesc Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Le musée d’art local et d’archéologie de Lambesc, ouvert depuis 1937 vous ouvre ses portes à l’occasion des Journées du Patrimoine.

C’est une remontée dans le temps qui vous est proposée au travers de la présentation d’objets du quotidien, de matériels artisanaux et agricoles ou encore des origines archéologiques de la ville. .

Musée du vieux Lambesc 2 Rue Du Jas Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 12 22 79 92 musee.lambesc@orange.fr

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English :

The museum of local art and archaeology of Lambesc, open since 1937, opens its doors to you on the occasion of the Heritage Days.

L’événement Visite libre du Musée du Vieux Lambesc Journées du Patrimoine Lambesc a été mis à jour le 2026-08-31 par Maison du Tourisme de Lambesc