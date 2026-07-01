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Visite libre du musée Joffre, Musée Joffre, Rivesaltes

samedi 19 septembre 2026 · Musée Joffre · Rivesaltes

Visite libre du musée Joffre, Musée Joffre, Rivesaltes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée Joffre
Adresse
11 Rue Maréchal Joffre, 66600 Rivesaltes, France
Ville
66600 Rivesaltes
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
Gratuit. Entrée libre.

Visite libre du musée Joffre 19 et 20 septembre Musée Joffre Pyrénées-Orientales

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Cette année encore, le Musée-Maison natale du maréchal Joffre vous accueille à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.
Seul ou en famille, Rivesaltais ou visiteurs de passage, n’hésitez pas à venir nous rencontrer.

Musée Joffre 11 Rue Maréchal Joffre, 66600 Rivesaltes, France Rivesaltes 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie 0468640404 https://museejoffre.fr La maison n’a d’autre particularité que d’être celle où naquit le maréchal Joffre en 1852.
Cette année encore, le Musée-Maison Natale du Maréchal Joffre vous accueille pour les Journées Européennes du Patrimoine.

©musée Joffre

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