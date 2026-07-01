Visite libre du musée Joffre, Musée Joffre, Rivesaltes
samedi 19 septembre 2026 · Musée Joffre · Rivesaltes
Informations pratiques
Visite libre du musée Joffre 19 et 20 septembre Musée Joffre Pyrénées-Orientales
Gratuit. Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Cette année encore, le Musée-Maison natale du maréchal Joffre vous accueille à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.
Seul ou en famille, Rivesaltais ou visiteurs de passage, n’hésitez pas à venir nous rencontrer.
Musée Joffre 11 Rue Maréchal Joffre, 66600 Rivesaltes, France Rivesaltes 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie 0468640404 https://museejoffre.fr La maison n’a d’autre particularité que d’être celle où naquit le maréchal Joffre en 1852.
Cette année encore, le Musée-Maison Natale du Maréchal Joffre vous accueille pour les Journées Européennes du Patrimoine.
©musée Joffre
À voir aussi à Rivesaltes (Pyrénées-Orientales)
- FÊTE DE L’ABRICOT Rivesaltes 3 juillet 2026
- LES SOIRÉES DES ALLÉES Rivesaltes 9 juillet 2026
- FEU D’ARTIFICE Rivesaltes 14 juillet 2026
- FÊTE NATIONALE Rivesaltes 14 juillet 2026
- FÊTE DU BABAU Rivesaltes 7 août 2026