Bénédiction du Muscat de Noël 2026 des producteurs, place Général de Gaulle, Rivesaltes

Informations pratiques

Bénédiction du Muscat de Noël 2026 des producteurs Dimanche 29 novembre, 10h30 place Général de Gaulle Pyrénées-Orientales

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-29T10:30:00+01:00 – 2026-11-29T13:00:00+01:00

Fin : 2026-11-29T10:30:00+01:00 – 2026-11-29T13:00:00+01:00

Dans le cadre de la Saint André organisée par la Mairie de Rivesaltes, depuis 1997 la Confrerie oenogastronomique COMMANDERIE DU BABAU programme un défilé de confréries jusqu’à l’église pour la bénédiction du Muscat de Noël de la dernière vendange. Suit un chapitre protocolaire d’intronisation de personnalités en public sous le platane de la place du centre historique. Une dégustation du muscat de noël des producteurs est offerte dans une ambiance de danse sardane et musique de Cobla.

Cette pratique culturelle immatérielle de confrérie autour du Muscat de Noël perpétue l’histoire d’une commande de vin muscat de Rivesaltes de la reine Marie d’Aragon pour les fêtes de Noël en 1451.

place Général de Gaulle Rivesaltes Rivesaltes 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie Centre ville historique extérieur

Dans le cadre de la Saint André organisée par la Mairie de Rivesaltes, depuis 1997 la Confrerie oenogastronomique COMMANDERIE DU BABAU programme un défilé de confréries jusqu’à l’église pour la du de…

©patrick chaumin Grand Maitre