Informations pratiques

Rivesaltes

VISITE GOURMANDE DE LA CHAMPIGNONNIÈRE

Avenue Jacques de Vaucanson Rivesaltes Pyrénées-Orientales

Tarif : 15 – 15 – 15

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 19:00:00

fin : 2026-08-25 22:00:00

Date(s) :

2026-08-25

✨ Les portes de notre champignonnière s’ouvrent exceptionnellement au public ! ✨

.

Avenue Jacques de Vaucanson Rivesaltes 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 82 62 49

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

? The doors to our mushroom farm are opening to the public for a special event! ?

L’événement VISITE GOURMANDE DE LA CHAMPIGNONNIÈRE Rivesaltes a été mis à jour le 2026-08-13 par BIT DE RIVESALTES