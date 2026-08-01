VISITE GOURMANDE DE LA CHAMPIGNONNIÈRE Rivesaltes
mardi 25 août 2026 · Rivesaltes
Informations pratiques
Rivesaltes
VISITE GOURMANDE DE LA CHAMPIGNONNIÈRE
Avenue Jacques de Vaucanson Rivesaltes Pyrénées-Orientales
Tarif : 15 – 15 – 15
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 19:00:00
fin : 2026-08-25 22:00:00
Date(s) :
2026-08-25
✨ Les portes de notre champignonnière s’ouvrent exceptionnellement au public ! ✨
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Avenue Jacques de Vaucanson Rivesaltes 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 82 62 49
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English :
? The doors to our mushroom farm are opening to the public for a special event! ?
L’événement VISITE GOURMANDE DE LA CHAMPIGNONNIÈRE Rivesaltes a été mis à jour le 2026-08-13 par BIT DE RIVESALTES
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