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VISITE GOURMANDE DE LA CHAMPIGNONNIÈRE Rivesaltes

mardi 25 août 2026 · Rivesaltes

VISITE GOURMANDE DE LA CHAMPIGNONNIÈRE Rivesaltes

Informations pratiques

Début
mardi 25 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Avenue Jacques de Vaucanson
Ville
66600 Rivesaltes
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
15 15 15 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Rivesaltes

VISITE GOURMANDE DE LA CHAMPIGNONNIÈRE

Avenue Jacques de Vaucanson Rivesaltes Pyrénées-Orientales

Tarif : 15 – 15 – 15

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 19:00:00
fin : 2026-08-25 22:00:00

Date(s) :
2026-08-25

✨ Les portes de notre champignonnière s’ouvrent exceptionnellement au public ! ✨
  .

Avenue Jacques de Vaucanson Rivesaltes 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 82 62 49 

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English :

? The doors to our mushroom farm are opening to the public for a special event! ?

L’événement VISITE GOURMANDE DE LA CHAMPIGNONNIÈRE Rivesaltes a été mis à jour le 2026-08-13 par BIT DE RIVESALTES

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