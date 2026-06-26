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VOYAGE SENSORIEL AU COEUR DE LA VALLÉE DE L’AGLY Rivesaltes

VOYAGE SENSORIEL AU COEUR DE LA VALLÉE DE L’AGLY Rivesaltes

VOYAGE SENSORIEL AU COEUR DE LA VALLÉE DE L’AGLY Rivesaltes mercredi 4 novembre 2026.

Adresse
Avenue René-victor Manaut
Ville
66600 Rivesaltes
Département
Pyrénées-Orientales
Début
mercredi 4 novembre 2026
Fin
mercredi 4 novembre 2026
Heure de début
09:45:00
Tarif
124 124 124 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Rivesaltes

VOYAGE SENSORIEL AU COEUR DE LA VALLÉE DE L’AGLY

Avenue René-victor Manaut Rivesaltes Pyrénées-Orientales

Tarif : 124 – 124 – 124

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-04 09:45:00
fin : 2026-11-04 17:05:00

Date(s) :
2026-11-04

Escapade insolite et gustative à bord du Train Rouge Spécial.
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Avenue René-victor Manaut Rivesaltes 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 20 04 00 

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English :

Unusual and tasty escapade aboard the Train Rouge Spécial.

L’événement VOYAGE SENSORIEL AU COEUR DE LA VALLÉE DE L’AGLY Rivesaltes a été mis à jour le 2026-06-26 par BIT DE RIVESALTES

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