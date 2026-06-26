VOYAGE SENSORIEL AU COEUR DE LA VALLÉE DE L’AGLY Rivesaltes mercredi 4 novembre 2026.

Rivesaltes

VOYAGE SENSORIEL AU COEUR DE LA VALLÉE DE L’AGLY

Avenue René-victor Manaut Rivesaltes Pyrénées-Orientales

Tarif : 124 – 124 – 124

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-04 09:45:00

fin : 2026-11-04 17:05:00

Date(s) :

2026-11-04

Escapade insolite et gustative à bord du Train Rouge Spécial.

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Avenue René-victor Manaut Rivesaltes 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 20 04 00

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English :

Unusual and tasty escapade aboard the Train Rouge Spécial.

L’événement VOYAGE SENSORIEL AU COEUR DE LA VALLÉE DE L’AGLY Rivesaltes a été mis à jour le 2026-06-26 par BIT DE RIVESALTES