VOYAGE SENSORIEL AU COEUR DE LA VALLÉE DE L’AGLY Rivesaltes
VOYAGE SENSORIEL AU COEUR DE LA VALLÉE DE L’AGLY Rivesaltes mercredi 4 novembre 2026.
Rivesaltes
VOYAGE SENSORIEL AU COEUR DE LA VALLÉE DE L’AGLY
Avenue René-victor Manaut Rivesaltes Pyrénées-Orientales
Tarif : 124 – 124 – 124
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-04 09:45:00
fin : 2026-11-04 17:05:00
Date(s) :
2026-11-04
Escapade insolite et gustative à bord du Train Rouge Spécial.
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Avenue René-victor Manaut Rivesaltes 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 20 04 00
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English :
Unusual and tasty escapade aboard the Train Rouge Spécial.
L’événement VOYAGE SENSORIEL AU COEUR DE LA VALLÉE DE L’AGLY Rivesaltes a été mis à jour le 2026-06-26 par BIT DE RIVESALTES
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