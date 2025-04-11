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Visite libre du musée, Musée de la marine, Honfleur

Visite libre du musée, Musée de la marine, Honfleur

Visite libre du musée, Musée de la marine, Honfleur samedi 23 mai 2026.

Lieu : Musée de la marine

Adresse : 11 Quai Saint-Étienne, 14600 Honfleur, France

Ville : 14600 Honfleur

Département : Calvados

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Visite libre du musée Samedi 23 mai, 18h00 Musée de la marine Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Ouverture exceptionnelle du musée de la marine de 18h à minuit

Musée de la marine 11 Quai Saint-Étienne, 14600 Honfleur, France Honfleur 14600 Honfleur Calvados Normandie 0231891412 https://www.musees-honfleur.fr/museecacher2.html Histoire de la navigation honfleuraise (pêche à la baleine et à la morue, traite négrière, construction navale). Artisanat maritime.
Ouverture exceptionnelle du musée de la marine de 18h à minuit

©Musées de Honfleur

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