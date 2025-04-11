Visite libre du musée, Musée de la marine, Honfleur
Visite libre du musée, Musée de la marine, Honfleur samedi 23 mai 2026.
Visite libre du musée Samedi 23 mai, 18h00 Musée de la marine Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Ouverture exceptionnelle du musée de la marine de 18h à minuit
Musée de la marine 11 Quai Saint-Étienne, 14600 Honfleur, France Honfleur 14600 Honfleur Calvados Normandie 0231891412 https://www.musees-honfleur.fr/museecacher2.html Histoire de la navigation honfleuraise (pêche à la baleine et à la morue, traite négrière, construction navale). Artisanat maritime.
Ouverture exceptionnelle du musée de la marine de 18h à minuit
©Musées de Honfleur
À voir aussi à Honfleur (Calvados)
- Balade olfactive à Honfleur Honfleur 16 avril 2026
- Salon Passionnément Jardin Honfleur 18 avril 2026
- Le rallye de Gaston Honfleur Honfleur 22 avril 2026
- Visite Honfleur, la Romantique Quai Lepaulmier Honfleur 22 avril 2026
- Expérience gourmande Les étonnants patrimoine Honfleur 23 avril 2026