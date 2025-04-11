Visite libre du musée, Musée de la marine, Honfleur

Visite libre du musée Samedi 23 mai, 18h00 Musée de la marine Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Ouverture exceptionnelle du musée de la marine de 18h à minuit

Musée de la marine 11 Quai Saint-Étienne, 14600 Honfleur, France Honfleur 14600 Honfleur Calvados Normandie 0231891412 https://www.musees-honfleur.fr/museecacher2.html Histoire de la navigation honfleuraise (pêche à la baleine et à la morue, traite négrière, construction navale). Artisanat maritime.

Ouverture exceptionnelle du musée de la marine de 18h à minuit

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