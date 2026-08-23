Visite libre du musée, Musée du Prieuré, Harfleur
samedi 19 septembre 2026 · Musée du Prieuré · Harfleur
Informations pratiques
Visite libre du musée 19 et 20 septembre Musée du Prieuré Seine-Maritime
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite libre et découverte du Musée du Prieuré et de ses collections permanentes. En effet, le Musée du Prieuré expose notamment des collections archéologiques issues de fouilles menées sur le territoire harfleurais. Chaque salle abrite une thématique spécifique, de la préhistoire au début du XXe siècle. L’exposition « Villas balnéaires du Havre à Etretat » sera également présente lors des Journées du patrimoine.
Musée du Prieuré 50 Rue de la République, 76700 Harfleur, France Harfleur 76700 Seine-Maritime Normandie 0235133058 https://www.harfleur.fr/lieux_remarquables_a_visiter.html Installé dans une ancienne auberge du XVe siècle qui recevait les navigateurs portugais en escale dans le port royal d’Harfleur, le musée du Prieuré est un lieu chargé d’histoire. Les sculptures qui ornent sa belle façade en pan de bois rappellent ainsi la fonction première de l’établissement.
Visite libre et découverte du Musée du Prieuré et de ses collections permanentes. En effet, le Musée du Prieuré expose notamment des collections archéologiques issues de fouilles menées sur le Chaque…
©Ville d’Harfleur
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