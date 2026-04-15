Visite libre du musée, MuséoSeine, le musée de la Seine normande, Rives-en-Seine
Visite libre du musée, MuséoSeine, le musée de la Seine normande, Rives-en-Seine samedi 23 mai 2026.
Visite libre du musée Samedi 23 mai, 18h30 MuséoSeine, le musée de la Seine normande Seine-Maritime
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
MuséoSeine, le musée de la Seine normande à Caudebec-en-Caux/Rives-en-Seine vous fait [re]découvrir l’histoire de la Basse-Seine, de ses Hommes et de ses paysages de l’Antiquité à nos jours.
Empruntez la passerelle et montez sur le pont du bateau traditionnel la gribane : à l’aplomb du fleuve, les boucles de la Seine s’étalent devant vous et vous invitent à rêver… Puis suivez le cours d’eau et faites escales dans les communes bordant les rives. De Quillebeuf-sur-Seine à Jumièges, des personnages holographiques surgissent du passé pour vous conter leur vie, à leur époque.
Évadez-vous et laissez-vous surprendre par la Seine d’hier et d’aujourd’hui.
Admirez l’impressionnant phénomène du mascaret !
Revivez la légèreté des années 20 avec les loisirs en Seine.
Découvrez les techniques du pilotage, de la pêche ou encore le franchissement longtemps aventureux de ce ruban d’eau.
Explorez le présent et le futur de ce fleuve totalement transformé par son aménagement.
À travers une conception originale, des ambiances interactives et l’utilisation de nouvelles technologies, MuséoSeine vous offre un étonnant voyage au cœur du fleuve !
MuséoSeine, le musée de la Seine normande Rue Winston Churchill, 76490 Rives-en-Seine, France Rives-en-Seine 76490 Caudebec-en-Caux Seine-Maritime Normandie 0235959013 https://museoseine.cauxseine.fr Le musée raconte l’histoire du fleuve, la vie des hommes sur ses rives et l’évolution des paysages. Plusieurs bateaux sont présentés, dont la dernière gribane de Seine, bateau centenaire.
MuséoSeine, le musée de la Seine normande à Caudebec-en-Caux/Rives-en-Seine vous fait [re]découvrir l’histoire de la Basse-Seine, de ses Hommes et de ses paysages de l’Antiquité à nos jours.
©Marion Kerno- Caux Seine Agglo
À voir aussi à Rives-en-Seine (Seine-Maritime)
- Mini-atelier rigolo Sel-Fish Caudebec-en-Caux Rives-en-Seine 15 avril 2026
- Atelier rigolo Super…Sticieux Caudebec-en-Caux Rives-en-Seine 15 avril 2026
- Visites inclusives de MuséoSeine Caudebec-en-Caux Rives-en-Seine 18 avril 2026
- Concert des 50 ans de l’orgue de l’abbaye St Wandrille Abbaye St Wandrille Rives-en-Seine 18 avril 2026
- Mini-atelier rigolo A vos fourneaux ! Caudebec-en-Caux Rives-en-Seine 22 avril 2026