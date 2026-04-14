Visite libre du musée numérique, à la Micro-Folie Espace culturel Laaps’Art Montardon

Informations pratiques

Montardon

Visite libre du musée numérique, à la Micro-Folie

Espace culturel Laaps’Art 2 Chemin Penouilh Montardon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24 14:00:00

fin : 2026-09-24 18:00:00

Date(s) :

2026-09-24

Derniers embruns au musée numérique avant le changement de programmation, jeux et réalité virtuelle. .

Espace culturel Laaps’Art 2 Chemin Penouilh Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 79 93 83 culture@montardon.org

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English : Visite libre du musée numérique, à la Micro-Folie

L’événement Visite libre du musée numérique, à la Micro-Folie Montardon a été mis à jour le 2026-07-09 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran