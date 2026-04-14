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Visite libre du musée numérique, à la Micro-Folie Espace culturel Laaps’Art Montardon

jeudi 24 septembre 2026 · Espace culturel Laaps'Art · Montardon

Visite libre du musée numérique, à la Micro-Folie Espace culturel Laaps’Art Montardon

Informations pratiques

Début
jeudi 24 septembre 2026
Fin
jeudi 24 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Espace culturel Laaps'Art
Adresse
2 Chemin Penouilh
Ville
64121 Montardon
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Montardon

Visite libre du musée numérique, à la Micro-Folie

Espace culturel Laaps’Art 2 Chemin Penouilh Montardon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 14:00:00
fin : 2026-09-24 18:00:00

Date(s) :
2026-09-24

Derniers embruns au musée numérique avant le changement de programmation, jeux et réalité virtuelle.   .

Espace culturel Laaps’Art 2 Chemin Penouilh Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 79 93 83  culture@montardon.org

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English : Visite libre du musée numérique, à la Micro-Folie

L’événement Visite libre du musée numérique, à la Micro-Folie Montardon a été mis à jour le 2026-07-09 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran

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