Visite libre du musée numérique et visite sensorielle, à la Micro-Folie Espace culturel Laaps’Art Montardon
dimanche 27 septembre 2026 · Espace culturel Laaps'Art · Montardon
Informations pratiques
Montardon
Visite libre du musée numérique et visite sensorielle, à la Micro-Folie
Espace culturel Laaps’Art 2 Chemin Penouilh Montardon Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 09:30:00
fin : 2026-09-27 12:00:00
Date(s) :
2026-09-27
9h30 /11h visite libre du musée numérique.
11h/12h visite sensorielle Eugène Boudin et Trouville . Suivez la médiatrice à la découverte des plages normandes du XIXe siècle à travers l’oeil et le pinceau d’Eugène Boudin, peintre de la Eugène BOUDIN (1824-1898), La Plage à Trouville, 1865 lumière et du vent. .
Espace culturel Laaps’Art 2 Chemin Penouilh Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 79 93 83 culture@montardon.org
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English : Visite libre du musée numérique et visite sensorielle, à la Micro-Folie
L’événement Visite libre du musée numérique et visite sensorielle, à la Micro-Folie Montardon a été mis à jour le 2026-07-11 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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