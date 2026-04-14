Visite libre du musée numérique et visite sensorielle, à la Micro-Folie Espace culturel Laaps’Art Montardon

Informations pratiques

Montardon

Visite libre du musée numérique et visite sensorielle, à la Micro-Folie

Espace culturel Laaps’Art 2 Chemin Penouilh Montardon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 09:30:00

fin : 2026-09-27 12:00:00

Date(s) :

2026-09-27

9h30 /11h visite libre du musée numérique.

11h/12h visite sensorielle Eugène Boudin et Trouville . Suivez la médiatrice à la découverte des plages normandes du XIXe siècle à travers l’oeil et le pinceau d’Eugène Boudin, peintre de la Eugène BOUDIN (1824-1898), La Plage à Trouville, 1865 lumière et du vent. .

Espace culturel Laaps’Art 2 Chemin Penouilh Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 79 93 83 culture@montardon.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite libre du musée numérique et visite sensorielle, à la Micro-Folie

L’événement Visite libre du musée numérique et visite sensorielle, à la Micro-Folie Montardon a été mis à jour le 2026-07-11 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran