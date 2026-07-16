Visite libre du Musée Opinel, Musée Opinel, Saint-Jean-de-Maurienne

Informations pratiques

Visite libre du Musée Opinel 18 – 20 septembre Musée Opinel Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le Musée vous accueille toute l’année pour découvrir l’histoire du célèbre couteau savoyard. De l’ancienne forge à la présentation filmée des ateliers actuels, vous saurez tout de l’évolution de la fabrication.

L’exposition peut être traduite en anglais, italien et allemand grâce à des QR Code.

Musée Opinel 25, rue Jean-Jaurès, 73300 Saint-Jean-de-Maurienne, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Jean-de-Maurienne 73300 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 64 04 78 http://www.opinel.com/musee En 1890, Joseph Opinel était taillandier à Albiez-le-Vieux, petite commune près de Saint-Jean-de-Maurienne en Savoie. Avec son père, il forgeait les outils dont se servaient les paysans aux alentours et déjà on venait de loin pour acheter les haches, serpes et serpettes réputées qui sortaient d’un petit atelier familial.

Or, ce rude savoyard fabriquait pour quelques amis des couteaux de poche, simples, robustes, et bon marché. Ces couteaux avaient tant de succès, qu’un jour Joseph Opinel décida d’entreprendre la fabrication de manière plus importante.

Plus de cent ans après, le fameux couteau Opinel à la marque « La Main Couronnée » est diffusé sur tous les continents. Il est présent au Musée d’Art Moderne de New York et en 1985, Le Victoria et Albert Museum de Londres le sélectionne dans « the good design guide », recueil des 100 plus beaux produits du monde !

Aujourd’hui, Jacques Opinel et Maxime Opinel, descendants de l’illustre famille dirigent « le Musée Opinel », installé dans l’ancienne coutellerie de Saint-Jean-de-Maurienne. Dans la forge qui a conservé ses pilons et martinet, une exposition retrace l’historique du couteau savoyard, de la famille Opinel et de l’aventure industrielle ; un film vidéo permet de visiter l’usine actuelle et de découvrir toutes les phases de la fabrication.

Le Musée vous accueille toute l’année pour découvrir l’histoire du célèbre couteau savoyard. De l’ancienne forge à la présentation filmée des ateliers actuels, vous saurez tout de l’évolution de la …

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