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Visite libre du parc de Samara, Parc naturel et archéologique de Samara, La Chaussée-Tirancourt

samedi 19 septembre 2026 · Parc naturel et archéologique de Samara · La Chaussée-Tirancourt

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Parc naturel et archéologique de Samara
Adresse
80310 la chaussée-tirancourt
Ville
80310 La Chaussée-Tirancourt
Département
Somme
Tarif
Gratuit. Visite libre. Informations et programmation complète sur www.samara.fr

Visite libre du parc de Samara 19 et 20 septembre Parc naturel et archéologique de Samara Somme

Gratuit. Visite libre. Informations et programmation complète sur www.samara.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le Parc de Samara est situé au cœur de la Vallée de la Somme, connue pour avoir joué un rôle primordial dans la naissance de la Préhistoire. Samara est une vitrine vivante des richesses du patrimoine archéologique de la Somme.

Parc naturel et archéologique de Samara 80310 la chaussée-tirancourt La Chaussée-Tirancourt 80310 Somme Hauts-de-France https://samara.fr/visiter-samara/infos-pratiques/ Parc naturel et archéologique.
Le Parc de Samara est situé au cœur de la Vallée de la Somme, connue pour avoir joué un rôle primordial dans la naissance de la Préhistoire. Samara est une vitrine vivante des richesses du patrimoine…

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