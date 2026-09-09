Visite libre du parc de Samara, Parc naturel et archéologique de Samara, La Chaussée-Tirancourt

Informations pratiques

Visite libre du parc de Samara 19 et 20 septembre Parc naturel et archéologique de Samara Somme

Gratuit. Visite libre. Informations et programmation complète sur www.samara.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le Parc de Samara est situé au cœur de la Vallée de la Somme, connue pour avoir joué un rôle primordial dans la naissance de la Préhistoire. Samara est une vitrine vivante des richesses du patrimoine archéologique de la Somme.

Parc naturel et archéologique de Samara 80310 la chaussée-tirancourt La Chaussée-Tirancourt 80310 Somme Hauts-de-France https://samara.fr/visiter-samara/infos-pratiques/ Parc naturel et archéologique.

Le Parc de Samara est situé au cœur de la Vallée de la Somme, connue pour avoir joué un rôle primordial dans la naissance de la Préhistoire. Samara est une vitrine vivante des richesses du patrimoine…