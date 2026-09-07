Visite libre du Site de la Chartreuse Sainte-Croix-en-Jarez, Site de la Chartreuse Sainte-Croix-en-Jarez, Sainte-Croix-en-Jarez

Informations pratiques

Visite libre du Site de la Chartreuse Sainte-Croix-en-Jarez 19 et 20 septembre Site de la Chartreuse Sainte-Croix-en-Jarez Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

La Chartreuse ouvre ses portes

Visite libre

Découvrez à votre rythme un site unique en son genre : une chartreuse devenue village.

Un ermitage restauré ainsi que l’ancienne cuisine du monastère, habituellement réservés aux visites guidées, sont exceptionnellement accessibles à tous.

Nos guides vous y attendrons pour répondre à toutes vos questions sur l’architecture et l’histoire de ce village pas comme les autres !

Site de la Chartreuse Sainte-Croix-en-Jarez 4 Place des Portes, 42800 Sainte-Croix-en-Jarez, France Sainte-Croix-en-Jarez 42800 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33477202081 https://www.chartreuse-saintecroixenjarez.com Fondée en 1280, la Chartreuse Sainte-Croix a abrité plus de 500 ans de vie monastique jusqu’à ce que la Révolution y mette fin. Le monastère est alors devenu village et ses habitants ont contribué à préserver ce patrimoine exceptionnel.

Sainte-Croix-en-Jarez est aujourd’hui un cas unique : la seule chartreuse devenue village ! On peut y admirer une architecture singulière mais aussi des trésors du patrimoine comme des stalles sculptées au XVe siècle, un cloître du XVIIe siècle ou encore des peintures murales du XIVe siècle.

Le Site de la Chartreuse Sainte-Croix-en-Jarez est à la fois un site culturel et un village. Les espaces extérieurs sont accessibles en permanence. Le cloître et l’église sont ouverts en saison, en même temps que l’accueil du Site. La visite guidée est le meilleur moyen de découvrir le Site et la vie des anciens moines chartreux. Certains espaces (cuisine, ermitage et ancienne église ornée de peintures) lui sont réservés. Parking visiteurs gratuit. Borne de recharge pour voitures électriques.

La Chartreuse ouvre ses portes

© Saint-Étienne Tourisme & Congrès/Magali Stora