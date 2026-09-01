Visite libre du temple | Journées du Patrimoine Temple protestant Lion-sur-Mer

Informations pratiques

Lion-sur-Mer

Visite libre du temple | Journées du Patrimoine

Temple protestant 39 boulevard Carnot Lion-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Inauguré en 1903, le temple protestant de Lion-sur-Mer fait parti intégrante du patrimoine architectural de la commune.

Inauguré en 1903, le temple protestant de Lion-sur-Mer fait parti intégrante du patrimoine architectural de la commune. .

Temple protestant 39 boulevard Carnot Lion-sur-Mer 14780 Calvados Normandie +33 2 31 36 12 00

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English : Visite libre du temple | Journées du Patrimoine

Opened in 1903, the Protestant church in Lion-sur-Mer forms an integral part of the town’s architectural heritage.

L’événement Visite libre du temple | Journées du Patrimoine Lion-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Caen la Mer