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AGENDA · Lion-sur-Mer

Visite libre du temple | Journées du Patrimoine Temple protestant Lion-sur-Mer

samedi 19 septembre 2026 · Temple protestant · Lion-sur-Mer

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Temple protestant
Adresse
39 boulevard Carnot
Ville
14780 Lion-sur-Mer
Département
Calvados
Tarif

Lion-sur-Mer

Visite libre du temple | Journées du Patrimoine

Temple protestant 39 boulevard Carnot Lion-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Inauguré en 1903, le temple protestant de Lion-sur-Mer fait parti intégrante du patrimoine architectural de la commune.
Inauguré en 1903, le temple protestant de Lion-sur-Mer fait parti intégrante du patrimoine architectural de la commune.   .

Temple protestant 39 boulevard Carnot Lion-sur-Mer 14780 Calvados Normandie +33 2 31 36 12 00 

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English : Visite libre du temple | Journées du Patrimoine

Opened in 1903, the Protestant church in Lion-sur-Mer forms an integral part of the town’s architectural heritage.

L’événement Visite libre du temple | Journées du Patrimoine Lion-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Caen la Mer

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