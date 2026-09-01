Visite libre du temple | Journées du Patrimoine Temple protestant Lion-sur-Mer
samedi 19 septembre 2026 · Temple protestant · Lion-sur-Mer
Informations pratiques
Lion-sur-Mer
Visite libre du temple | Journées du Patrimoine
Temple protestant 39 boulevard Carnot Lion-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Inauguré en 1903, le temple protestant de Lion-sur-Mer fait parti intégrante du patrimoine architectural de la commune.
Inauguré en 1903, le temple protestant de Lion-sur-Mer fait parti intégrante du patrimoine architectural de la commune. .
Temple protestant 39 boulevard Carnot Lion-sur-Mer 14780 Calvados Normandie +33 2 31 36 12 00
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English : Visite libre du temple | Journées du Patrimoine
Opened in 1903, the Protestant church in Lion-sur-Mer forms an integral part of the town’s architectural heritage.
L’événement Visite libre du temple | Journées du Patrimoine Lion-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Caen la Mer
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