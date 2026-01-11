Visite libre d’un jardin de ville, Cour des contes, Barr

Visite libre d’un jardin de ville 6 et 7 juin Cour des contes Bas-Rhin

liberté

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T13:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00

Le conteur maison pourra à qui le veut raconter sur le thème du jour !

» Pour voir et faire voir, il faut savoir montrer, et le bien montrer «

Alors, vous pourrez voir notre cour-jardin comme vous le sentez, ou le ressentez ! Car voir, c’est peut-être une vue de l’esprit ?

A vous de voir !

Cour des contes 3/5 rue des Bouchers, 67140 Barr, Bas-Rhin, Grand Est Barr 67140 Bas-Rhin Grand Est La Cour des contes se situe en centre-ville ; elle est dotée d’un petit jardin (200 m2) créé en 2014. Le bâtiment central date de 1679, son entrée charretière de 1772 et ses dépendances en colombages du début du XIXe siècle. En abord se trouve un puits de 8 mètres de profondeur d’accès protégé. Derrière la Mairie, dans la même rue que l’Office du Tourisme, face au mur du Château. Parking place de l’hôtel de ville ou de l’église protestante

Le conteur maison pourra à qui le veut raconter sur le thème du jour !

©moi-même