Visite libre d’un jardin patrimoine végétal, Jardin du bois du puits, Belforêt-en-Perche

Informations pratiques

Visite libre d’un jardin patrimoine végétal 19 et 20 septembre Jardin du bois du puits Orne

8€, 7€/pers. à partir d’un groupe de 5 pers., 6,5€/pers. à partir d’un groupe de 10 pers., gratuit <15 ans. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00 Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 - 2026-09-20T18:30:00+02:00

Un voyage ressourçant au coeur d’un patrimoine végétal avec ses collections : chênes, aubépines, liquidanbar…..

Jardin du bois du puits Le bois du puits, Sérigny, 61130 Belforêt-en-Perche Belforêt-en-Perche 61130 Sérigny Orne Normandie 06 07 64 18 82

Un voyage ressourçant au coeur d’un patrimoine végétal avec ses collections : chênes, aubépines, liquidanbar…..

©jean-pierre Jacob