[visite libre] Église Saint-Aubin Église Saint-Aubin de Neuville Dieppe

Informations pratiques

Dieppe

[visite libre] Église Saint-Aubin

Église Saint-Aubin de Neuville / Rue du Général de Gaulle Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

✨ Découvrez l’une des plus anciennes églises du Pollet !

Visitez l’intérieur et admirez l’architecture extérieure de cette église reconstruite aux XVIe et XVIIe siècles. Elle témoigne du lien historique entre Dieppe, ses marins et son patrimoine religieux.

Visite libre Proposé par la paroisse Saint-Jean-Paul II de Dieppe

Gratuit dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine .

Église Saint-Aubin de Neuville / Rue du Général de Gaulle Dieppe 76370 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 62 79 dvah@mairie-dieppe.fr

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English : [visite libre] Église Saint-Aubin

L’événement [visite libre] Église Saint-Aubin Dieppe a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie