AGENDA · Arzano
Visite libre – Église Saint Pierre-aux-liens, Eglise Saint-Pierre-aux-Liens, Arzano
samedi 19 septembre 2026 · Eglise Saint-Pierre-aux-Liens · Arzano
Informations pratiques
Visite libre – Église Saint Pierre-aux-liens Samedi 19 septembre, 14h00 Eglise Saint-Pierre-aux-Liens Finistère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Reconstituée en 1641 puis agrandie aux XVIIIe et XIXe siècles, cette église en forme de croix latine constitue un des principaux éléments du patrimoine communal.
Eglise Saint-Pierre-aux-Liens 2-4 Place de l’Église, 29300 Arzano Arzano 29300 Finistère Bretagne https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA29001919
Journées Européennes du Patrimoine
©mairie d’arzano
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