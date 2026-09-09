Visite libre – Église Saint Pierre-aux-liens, Eglise Saint-Pierre-aux-Liens, Arzano

Informations pratiques

Visite libre – Église Saint Pierre-aux-liens Samedi 19 septembre, 14h00 Eglise Saint-Pierre-aux-Liens Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Reconstituée en 1641 puis agrandie aux XVIIIe et XIXe siècles, cette église en forme de croix latine constitue un des principaux éléments du patrimoine communal.

Eglise Saint-Pierre-aux-Liens 2-4 Place de l’Église, 29300 Arzano Arzano 29300 Finistère Bretagne https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA29001919

Journées Européennes du Patrimoine

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