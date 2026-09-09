UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Arzano

Visite libre – Église Saint Pierre-aux-liens, Eglise Saint-Pierre-aux-Liens, Arzano

samedi 19 septembre 2026 · Eglise Saint-Pierre-aux-Liens · Arzano

Visite libre – Église Saint Pierre-aux-liens, Eglise Saint-Pierre-aux-Liens, Arzano

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Eglise Saint-Pierre-aux-Liens
Adresse
2-4 Place de l'Église, 29300 Arzano
Ville
29300 Arzano
Département
Finistère

Visite libre – Église Saint Pierre-aux-liens Samedi 19 septembre, 14h00 Eglise Saint-Pierre-aux-Liens Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Reconstituée en 1641 puis agrandie aux XVIIIe et XIXe siècles, cette église en forme de croix latine constitue un des principaux éléments du patrimoine communal.

Eglise Saint-Pierre-aux-Liens 2-4 Place de l’Église, 29300 Arzano Arzano 29300 Finistère Bretagne https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA29001919
Journées Européennes du Patrimoine

©mairie d’arzano

À voir aussi à Arzano (Finistère)