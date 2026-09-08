AGENDA · Gigny
Visite libre et guidée de la fosse aux loups, Fosse aux loups, Gigny
dimanche 20 septembre 2026 · Fosse aux loups · Gigny
Informations pratiques
Visite libre et guidée de la fosse aux loups Dimanche 20 septembre, 16h30 Fosse aux loups Yonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Nous vous proposons une visite guidée de la Fosse aux loups à 16h30. Vous pourrez y découvrir un ancien piège à loups à 200m du village ainsi qu’une vue à couper le souffle.
Fosse aux loups rue des bons champs 89160 GIGNY Gigny 89160 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Visite guidée à 16h30
© Michel Tobiet
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