Visite libre et guidée de la fosse aux loups, Fosse aux loups, Gigny

Informations pratiques

Visite libre et guidée de la fosse aux loups Dimanche 20 septembre, 16h30 Fosse aux loups Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Nous vous proposons une visite guidée de la Fosse aux loups à 16h30. Vous pourrez y découvrir un ancien piège à loups à 200m du village ainsi qu’une vue à couper le souffle.

Fosse aux loups rue des bons champs 89160 GIGNY Gigny 89160 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Visite guidée à 16h30

© Michel Tobiet