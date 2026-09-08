Visite libre et guidée de l’Ecole des arts du cirque / La Carrière, Ecole des arts du cirque La Carrière, Saint-Barthélemy-d’Anjou

Informations pratiques

Visite libre et guidée de l’Ecole des arts du cirque / La Carrière 19 et 20 septembre Ecole des arts du cirque La Carrière Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’école du Cirque La Carrière oeuvre pour la valorisation des arts de la rue et la création artistique à travers des résidences d’artistes, des stages tous publics et des projets d’action culturelle. Venez découvrir en visite libre, ses locaux totalement rénovée. L’équipe de La Carrière sera également présente pour vous conter l’histoire et l’évolution du site.

Ecole des arts du cirque La Carrière 61 – 63 rue de la Paperie 4924 Saint-Barthélemy-d’Anjou 49124 Maine-et-Loire Pays de la Loire

L’école du Cirque La Carrière oeuvre pour la valorisation des arts de la rue et la création artistique à travers des résidences d’artistes, des stages tous publics et des projets d’action culturelle.…

© Paul Hamelin