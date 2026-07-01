Visite libre : l’abbaye aux Dames ouvre ses portes, L’Abbaye aux Dames, Saintes

Informations pratiques

Visite libre : l’abbaye aux Dames ouvre ses portes 19 et 20 septembre L’Abbaye aux Dames Charente-Maritime

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le CCR Abbaye aux Dames s’associe au conservatoire de musique et de danse de la Ville de Saintes, aux Guides conférencières associées (GCA), à l’Association pour la protection et la connaissance des orgues de Saintes (APCOS) et à SANTORUN pour proposer de nombreuses animations au cœur du monument.

Tout au long du week-end, découvrez librement le CCR Abbaye aux Dames et profitez d’une exposition célébrant les 50 ans du conservatoire.

Les Guides conférencières associées proposeront également des visites « flash » de 30 minutes pour découvrir ou redécouvrir l’Abbaye aux Dames de Saintes. L’APCOS et la classe d’orgue du conservatoire inviteront le public à une découverte interactive de l’instrument.

Les plus sportifs pourront participer aux « Foulées du patrimoine », organisées avec l’association SANTORUN.

L’Abbaye aux Dames 11 Place de l’Abbaye, 17100 Saintes, France Saintes 17100 Saint-Pallais Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 0546974848 https://www.abbayeauxdames.org Ancienne abbaye bénédictine créée en 1047, l’Abbaye aux Dames fut le premier monastère de femmes en Saintonge. Ces femmes de pouvoir étaient moniales et portaient la crosse. Ayant fait vœu de piété, ces religieuses vivaient cloîtrées et occupaient leur vie à la contemplation. Elles frappaient la monnaie et avaient le goût de l’entreprise. Les moniales ont fait du lieu un véritable lieu de partage au rayonnement immense.

L’Abbaye-aux-Dames se structure autour de l’église Sainte-Marie, érigée au XIIe siècle. Célèbre pour sa façade et son clocher caractéristique “en pomme de pin”, elle l’est un des monuments emblématiques de l’art roman saintongeais.

Après plusieurs guerres et incendies, les lieux ont été restaurés au cours des années 1970 et 1980.

Le CCR Abbaye aux Dames s’associe au conservatoire de musique et de danse de la Ville de Saintes, aux Guides conférencières associées (GCA), à l’Association pour la protection et la connaissance des …

©sebastien laval