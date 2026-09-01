[Visite libre] Le temple protestant Temple de Dieppe Dieppe

Informations pratiques

Dieppe

[Visite libre] Le temple protestant

Temple de Dieppe / 69 Rue de la Barre Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

✨ Découvrez le temple protestant et l’histoire du protestantisme à Dieppe !

Cette visite libre permet de découvrir l’architecture du temple ainsi que l’histoire du protestantisme dans la région dieppoise.

Gratuit dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine .

Temple de Dieppe / 69 Rue de la Barre Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 62 79

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : [Visite libre] Le temple protestant

L’événement [Visite libre] Le temple protestant Dieppe a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie