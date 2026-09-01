[Visite libre] Le temple protestant Temple de Dieppe Dieppe
samedi 19 septembre 2026 · Temple de Dieppe · Dieppe
Informations pratiques
Dieppe
[Visite libre] Le temple protestant
Temple de Dieppe / 69 Rue de la Barre Dieppe Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
✨ Découvrez le temple protestant et l’histoire du protestantisme à Dieppe !
Cette visite libre permet de découvrir l’architecture du temple ainsi que l’histoire du protestantisme dans la région dieppoise.
Gratuit dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine .
Temple de Dieppe / 69 Rue de la Barre Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 62 79
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English : [Visite libre] Le temple protestant
L’événement [Visite libre] Le temple protestant Dieppe a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie
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