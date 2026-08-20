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AGENDA · Rieux-Volvestre

Visite libre : le village gaulois, Village gaulois, Rieux-Volvestre

samedi 19 septembre 2026 · Village gaulois · Rieux-Volvestre

Visite libre : le village gaulois, Village gaulois, Rieux-Volvestre

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Village gaulois
Adresse
3657 route de Saint-Julien, 31310 Rieux-Volvestre
Ville
31310 Rieux-Volvestre
Département
Haute-Garonne
Tarif
Tarif enfant : entre 14€ à 16€ - Tarif adulte : entre 14€ à 18€.

Visite libre : le village gaulois 19 et 20 septembre Village gaulois Haute-Garonne

Tarif enfant : entre 14€ à 16€ – Tarif adulte : entre 14€ à 18€.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le Village Gaulois est l’activité idéale pour un dépaysement total !

Marchez sur les pas des gaulois et visitez la reconstitution du village en plein cœur de la nature du Volvestre.
Vendredi 18 septembre (réservé aux scolaires)
Samedi 19 septembre et Dimanche 20 septembre : 14h – 18h
(horaires susceptibles d’être modifiés selon météo)
Contact :
05 61 87 16 38
contact@village-gaulois.org

Village gaulois 3657 route de Saint-Julien, 31310 Rieux-Volvestre Rieux-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie 05 61 87 16 38 [{« link »: « mailto:contact@village-gaulois.org »}] Village gaulois avec démonstrations d’artisanat gaulois, ateliers participatifs et jeu pour les enfants.
Le Village Gaulois est l’activité idéale pour un dépaysement total !

©PierreHonore

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