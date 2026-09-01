Informations pratiques

Dieppe

[Visite libre] Lieu de mémoire Les Dentelles et l’ancienne école

Rendez-vous 8 place Saint-Jacques Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Découvrez une ancienne école fréquentée par de nombreuses Dieppoises !

Le lieu de mémoire Les Dentelles ouvre ses portes pour vous faire découvrir l’histoire de l’école des dentelles et la mémoire de celles qui l’ont fréquentée.

Entrée libre

Sans réservation

Ouverture exceptionnelle dans le cadre des Journées Européennes du patrimoine .

Rendez-vous 8 place Saint-Jacques Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 62 79 dvah@mairie-dieppe.fr

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English : [Visite libre] Lieu de mémoire Les Dentelles et l’ancienne école

L’événement [Visite libre] Lieu de mémoire Les Dentelles et l’ancienne école Dieppe a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie