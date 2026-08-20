Visite libre ou commentée de la salle d’étude de la bibliothèque municipale de Chalon-sur-Saône, Bibliothèque Municipale, Chalon-sur-Saône

Informations pratiques

Visite libre ou commentée de la salle d’étude de la bibliothèque municipale de Chalon-sur-Saône Samedi 19 septembre, 14h00 Bibliothèque Municipale Saône-et-Loire

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez la salle d’études de la bibliothèque municipale , récemment rénovée, pendant des visites libres ou commentées.

La bibliothèque municipale occupe une partie de l’ancien palais de justice depuis 1845. On peut admirer, dans l’actuelle salle d’étude des adultes, longue de 25 m et contenant 17 000 volumes anciens, des boiseries aux sculptures emblématiques.

Réalisées au XVIIIe siècle pour la bibliothèque de l’abbaye de La Ferté puis confisquées à la Révolution, elles furent installées au XIXe siècle. Un globe céleste et un globe terrestre du XVIIIe siècle, tous deux manuscrits, complètent le décor.

Bibliothèque Municipale Place de l’Hotel de Ville 71100 Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez la salle d’études de la bibliothèque municipale , récemment rénovée, pendant des visites libres ou commentées.

© Ville de Chalon-sur-Saône