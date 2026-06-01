Visite libre ou guidée – Découverte de l’architecture et du décor intérieur de l’église Sainte-Croix, avec rétroéclairage du retable., Église Sainte-Croix, Migné-Auxances

Visite libre ou guidée – Découverte de l’architecture et du décor intérieur de l’église Sainte-Croix, avec rétroéclairage du retable. 19 et 20 septembre Église Sainte-Croix Vienne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Présentation d’un chef-d’œuvre de l’Art déco réalisé par le maître verrier Jean Gaudin, conçu en 1931 pour célébrer le centenaire de l’apparition d’une croix à Migné.

Le système de rétroéclairage, imaginé dès l’origine, fait rayonner les couleurs de ce retable en mosaïque de grès et de pâte de verre. Il fonctionnera exceptionnellement durant les visites commentées.

Visite libre possible.

Église Sainte-Croix 8 Rue du Ctre, 86440 Migné-Auxances, France Migné-Auxances 86440 Vienne Nouvelle-Aquitaine Mentionnée dès 989, la reconstruction de léglise est effectuée, daprès les plans de Vétault, en 1827. Son aspect extérieur se caractérise par la sobriété stylistique des édifices du XIXe siècle contrastant avec la richesse du décor intérieur des années 1930. Jean Gaudin exécute les deux vitraux du transept, le chemin de croix en mosaïques en 1927, ainsi que le retable translucide du choeur en 1931.

Présentation d’un chef d’œuvre de l’art Déco du maître verrier Jean Gaudin, conçu en 1931 pour célébrer le centenaire de l’apparition d’une croix à Migné. L’invention du rétro éclairage conçu dès les…

©Commune de Migné-Auxances