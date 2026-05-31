Voix nordiques a capella, Église Sainte-Croix, Migné-Auxances

Voix nordiques a capella Dimanche 20 septembre, 17h00 Église Sainte-Croix Vienne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

« Voix nørdiques a cappella : de Grieg à aujourd’hui »

Ce concert met à l’honneur les compositeurs baltes et scandinaves, aujourd’hui moins connus que ceux de l’Europe latine ou germanique.

En latin, en suédois ou en finnois, leurs œuvres sacrées et profanes offrent des sonorités et des couleurs singulières qui, sans nous être totalement étrangères, viennent séduire l’oreille autrement.

Église Sainte-Croix 8 Rue du Ctre, 86440 Migné-Auxances, France Migné-Auxances 86440 Vienne Nouvelle-Aquitaine Mentionnée dès 989, la reconstruction de léglise est effectuée, daprès les plans de Vétault, en 1827. Son aspect extérieur se caractérise par la sobriété stylistique des édifices du XIXe siècle contrastant avec la richesse du décor intérieur des années 1930. Jean Gaudin exécute les deux vitraux du transept, le chemin de croix en mosaïques en 1927, ainsi que le retable translucide du choeur en 1931.

« Voix nørdiques a cappella : de Grieg à aujourd’hui »

©ENSEMBLE VOCAL ALTRI CANTI