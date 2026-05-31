Visite libre pour les scolaires, Arboretum du Château de Neuvic d’Ussel, Neuvic

Visite libre pour les scolaires Vendredi 18 septembre, 10h00, 14h00 Arboretum du Château de Neuvic d’Ussel Corrèze

Tarifs : adultes 4€ – jeunes 4/18 ans 3€. Gratuité pour les écoles de Neuvic.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00

Les scolaires sont accueillis avec leurs professeurs pour une visite libre.

Des documents de visite permettent de suivre le parcours fléché, qui mène à travers l’arboretum, le verger, le jardin de curé, la chapelle et les abords du château.

Arboretum du Château de Neuvic d’Ussel 2 avenue des marronniers, 19160 Neuvic, France Neuvic 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33673964845 http://www.larboretum-neuvicdussel.com Exemple typique de château périgourdin créé dans les années 1830. Le parc étant dans le bourg de Neuvic, les parkings sont nombreux en ville. Autoroute A 89, sortie 23.

Les scolaires sont accueillis avec leurs professeurs pour une visite libre.

©Béatrix d’Ussel