Visite libre pour les scolaires, Arboretum du Château de Neuvic d’Ussel, Neuvic
Visite libre pour les scolaires, Arboretum du Château de Neuvic d’Ussel, Neuvic vendredi 18 septembre 2026.
Visite libre pour les scolaires Vendredi 18 septembre, 10h00, 14h00 Arboretum du Château de Neuvic d’Ussel Corrèze
Tarifs : adultes 4€ – jeunes 4/18 ans 3€. Gratuité pour les écoles de Neuvic.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00
Les scolaires sont accueillis avec leurs professeurs pour une visite libre.
Des documents de visite permettent de suivre le parcours fléché, qui mène à travers l’arboretum, le verger, le jardin de curé, la chapelle et les abords du château.
Arboretum du Château de Neuvic d’Ussel 2 avenue des marronniers, 19160 Neuvic, France Neuvic 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33673964845 http://www.larboretum-neuvicdussel.com Exemple typique de château périgourdin créé dans les années 1830. Le parc étant dans le bourg de Neuvic, les parkings sont nombreux en ville. Autoroute A 89, sortie 23.
Les scolaires sont accueillis avec leurs professeurs pour une visite libre.
©Béatrix d’Ussel
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