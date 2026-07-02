Visite libre : redécouvrez le Muséum d’Histoire Naturelle du Havre, Muséum d’histoire naturelle, Le Havre
samedi 19 septembre 2026 · Muséum d'histoire naturelle · Le Havre
Informations pratiques
Visite libre : redécouvrez le Muséum d’Histoire Naturelle du Havre 19 et 20 septembre Muséum d’histoire naturelle Seine-Maritime
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Redécouvrez le Muséum d’histoire naturelle du Havre, entièrement repensé et désormais accessible aux curieux de nature tout au long de l’année. Et visitez de l’exposition temporaire ANIMA(EX)MUSICA, un parcours immersif dans le monde des insectes !
Muséum d’histoire naturelle Place du Vieux Marché, 76600 Le Havre, France Le Havre 76600 Notre Dame Seine-Maritime Normandie 0235413728 https://www.museum-lehavre.fr
Redécouvrez le Muséum d’histoire naturelle du Havre, entièrement repensé et désormais accessible aux curieux de nature tout au long de l’année. Et visitez de l’exposition temporaire ANIMA(EX)MUSICA,…
© Philippe Bréard
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