Visite libre : redécouvrez le Muséum d’histoire naturelle du Havre !, Muséum d’histoire naturelle, Le Havre

Visite libre : redécouvrez le Muséum d’histoire naturelle du Havre ! Samedi 23 mai, 19h00 Muséum d’histoire naturelle Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Curieux de nature ? Au coeur du Havre, le Muséum d’histoire naturelle vous ouvre grand ses portes. Explorez les richesses du monde animal, végétal et minéral à travers des collections uniques : fossiles, animaux naturalisés, minéraux, objets du monde et dessins naturalistes, notamment ceux de Charles-Alexandre Lesueur.

Durant cette première Nuit des musées depuis notre réouverture, toute l’équipe du Muséum sera présente pour vous accueillir, échanger avec vous et répondre à vos questions.

Muséum d’histoire naturelle Place du Vieux Marché, 76600 Le Havre, France Le Havre 76600 Notre Dame Seine-Maritime Normandie 0235413728 https://www.museum-lehavre.fr https://www.facebook.com/MuseumLeHavre;https://www.linkedin.com/company/mus%C3%A9um-d-histoire-naturelle-du-havre Créé en 1838 par la ville, le premier fonds important était constitué par les collections du voyageur et peintre havrais, Charles-Alexandre Lesueur (1778- 1846). Les collections ont été complétées par Guillaume et surtout par Gustave Lennier. Le musée, détruit en partie durant la Deuxième Guerre mondiale, a ouvert ses portes à nouveau en 1973 avec des collections reconstituées. Pour nous rejoindre :

En bus

Ligne C2, direction Grand Quai – arrêt Muséum

Ligne 16, arrêt Grand Quai

Ligne C1, arrêt Richelieu

Ligne C4, arrêt Oscar Niemeyer

En tram : A ou B, arrêt Hôtel de Ville puis 13 minutes à pied en direction de la rue de Paris.

À pied : depuis l’hôtel de ville : 13 minutes, depuis la gare SNCF : 20 minutes

Stationnement payant à proximité immédiate du Muséum

Curieux de nature ? Au coeur du Havre, le Muséum d’histoire naturelle vous ouvre grand ses portes. Explorez les richesses du monde animal, végétal et minéral à travers des collections uniques : du et…

© Ph Bréard