Visite libre sur le territoire du Bolmon, Site naturel protégé du Bolmon et du Jaï, Marignane

Informations pratiques

Visite libre sur le territoire du Bolmon 19 et 20 septembre Site naturel protégé du Bolmon et du Jaï Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez ou redécouvrez le patrimoine naturel de la commune en visite libre sur le territoire du Bolmon, des Palus à Patafloux et au Jaï.

Les observatoires des marais du Barlatier et des Paluns vous guideront dans la compréhension des espèces observées (affiches explicatives sur place)

Site naturel protégé du Bolmon et du Jaï Etang de Bolmon, 13220 Marignane Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.chateauneuflesmartigues.fr/ Séparé de l’étang de Berre par le cordon dunaire du Jaï, l’étang de Bolmon offre une grande diversité de paysages et de milieux. Cet étang constitue une zone humide exceptionnelle avec des marais temporaires, des milieux dunaires et forestiers et des prairies humides.

Gestionnaire du site : Unité GEMAPI (Métropole Aix-Marseille¨-Provence)

Découvrez ou redécouvrez le patrimoine naturel de la commune en visite libre sur le territoire du Bolmon, des Palus à Patafloux et au Jaï.

© Châteauneuf-les-Martigues