Visite littéraire Brumes industrielles dans le quartier de l’Eure Carré des Docks Passerelle Daniel Colliard) Le Havre

Visite littéraire Brumes industrielles dans le quartier de l’Eure

Carré des Docks Passerelle Daniel Colliard) 64 Quai de la Réunion Le Havre Seine-Maritime

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15 14:30:00

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-15

Ancien quartier portuaire en cours de réhabilitation, le quartier de l’Eure se caractérise par la présence de docks, d’entrepôts et de friches industrielles.

À partir de son recueil, Brumes industrielles, le poète Yann Dupont vous propose de le suivre dans une déambulation ponctuée de lectures et de moments d’écriture.

Par l’association Ligne d’Horizons, en partenariat avec le collectif LH pas la Plume

Prévoir carnet ou feuilles et stylo

Durée 2h

Réservation obligatoire

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription. .

Carré des Docks Passerelle Daniel Colliard) 64 Quai de la Réunion Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 22 31 22 maison-patrimoine-info@lehavre-etretat-tourisme.com

