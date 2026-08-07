Visite ludique de l’exposition Paysages de Gâtine (3-6 ans) Musée d’art et d’histoire Parthenay
mercredi 28 octobre 2026 · Musée d'art et d'histoire · Parthenay
Informations pratiques
Parthenay
Visite ludique de l’exposition Paysages de Gâtine (3-6 ans)
Musée d’art et d’histoire 1 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28 10:00:00
fin : 2026-10-28 11:30:00
Date(s) :
2026-10-28
Utilise tes sens pout t’immerger au coeur des paysages de Gâtine. Puis, laisse les artistes t’inspirer pour créer un souvenir en 3D de ta visite au musée !
Enfants entre 3 et 6 ans sur réservation .
Musée d’art et d’histoire 1 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 90 27 musee@parthenay.fr
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English : Visite ludique de l’exposition Paysages de Gâtine (3-6 ans)
L’événement Visite ludique de l’exposition Paysages de Gâtine (3-6 ans) Parthenay a été mis à jour le 2026-08-02 par CC Parthenay Gâtine
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