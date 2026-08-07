Visite ludique de l’exposition Paysages de Gâtine (3-6 ans) Musée d’art et d’histoire Parthenay

Informations pratiques

Parthenay

Visite ludique de l’exposition Paysages de Gâtine (3-6 ans)

Musée d’art et d’histoire 1 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-28 10:00:00

fin : 2026-10-28 11:30:00

Date(s) :

2026-10-28

Utilise tes sens pout t’immerger au coeur des paysages de Gâtine. Puis, laisse les artistes t’inspirer pour créer un souvenir en 3D de ta visite au musée !

Enfants entre 3 et 6 ans sur réservation .

Musée d’art et d’histoire 1 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 90 27 musee@parthenay.fr

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English : Visite ludique de l’exposition Paysages de Gâtine (3-6 ans)

L’événement Visite ludique de l’exposition Paysages de Gâtine (3-6 ans) Parthenay a été mis à jour le 2026-08-02 par CC Parthenay Gâtine