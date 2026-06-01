Visite : Madame Cro Sensible, Muséum de Toulouse, Toulouse

Visite : Madame Cro Sensible 13 et 14 juin Muséum de Toulouse Haute-Garonne

Tarif : inclus dans le billet d’entrée. Inscription sur place le jour-même, dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T10:45:00+02:00 – 2026-06-13T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-14T16:30:00+02:00 – 2026-06-14T17:15:00+02:00

Madame Cro’Sensible vient d’une drôle d’époque, à la fin de la préhistoire : le Néolithique. C’était il y a longtemps, très longtemps… Mais un matin en cuisinant dans sa maison, elle chute et… catastrophe ! Madame Cro’Sensible a perdu son nez, ses yeux, ses mains et ses oreilles. La voilà privée de ses sens, comment préparer son repas ? Heureusement les enfants sont là, prêts à l’aider. Ils vont sentir, observer, toucher et écouter.

Ils découvrent ainsi comment pouvait se dérouler une recette au temps de la Préhistoire.

Public enfant : 3-6 ans

Tarif : inclus dans le billet d’entrée

Inscription sur place le jour-même, dans la limite des places disponibles

Lieu de rdv : Derrière le droguier

Merci de se présenter au point de rendez-vous 5 minutes avant le début de la visite

Muséum de Toulouse 35 allées Jules Guesde, 31000 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 84 84 https://museum.toulouse-metropole.fr/ Le Muséum de Toulouse se tient au carrefour du monde des sciences, de la culture, de la pédagogie, des enjeux et des questions de société. Il invite le visiteur à s’interroger sur son rapport au monde vivant qui l’entoure. Métro : ligne B – station Carmes ou Palais de Justice. Tramway : lignes T1 et T2 – arrêt Palais de Justice. Bus : Linéo 9 – arrêt Grand Rond

Animation pour les 3-6 ans à l’occasion des Journées Européennes de l’Archéologie 2026, au Muséum. JEA

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