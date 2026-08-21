Visite (MAL) guidée à Laon Laon
samedi 31 octobre 2026 · Laon
Informations pratiques
Laon
Visite (MAL) guidée à Laon
2 Place Aubry Laon Aisne
Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 19:00:00
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-10-31
Une déambulation accompagnée par le collectif des Merveilles de Laon !
N’avez-vous jamais rêvé de découvrir l’envers du décor et de percer les secrets du spectacle ? Avant d’être un espace culturel, ce bâtiment a subi de nombreuses transformations… portées par les histoires de toutes les âmes qui ont hanté ces lieux.
Avec notre guide (plus ou moins fiable), vous traverserez toutes les époques et tous les recoins de ce lieu ô combien mystérieux.
Coulisses, plateau, secrets enfouis derrière les grands rideaux rouges tout y passe. Y compris vous. Préparez-vous à lever le voile sur le passé et à percer les mystères de ce lieu chargé d’histoire… L’aventure n’attend plus que vous.
RV dans le théâtre Guy-Sabatier de la MAL à 16h (pour la version goûter) ou à 19h (pour la version apéro) ! (pour tout public à partir de 8 ans) .
2 Place Aubry Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 22 86 86 mal@ville-laon.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A stroll accompanied by the Merveilles de Laon collective!
L’événement Visite (MAL) guidée à Laon Laon a été mis à jour le 2026-08-21 par OT du Pays de Laon
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