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AGENDA · Laon

Visite (MAL) guidée à Laon Laon

samedi 31 octobre 2026 · Laon

Informations pratiques

Début
samedi 31 octobre 2026
Fin
samedi 31 octobre 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
2 Place Aubry
Ville
02000 Laon
Département
Aisne
Tarif
3.5 3.5 Tarif de base plein tarif

Laon

Visite (MAL) guidée à Laon

2 Place Aubry Laon Aisne

Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 19:00:00
fin : 2026-10-31

Date(s) :
2026-10-31

Une déambulation accompagnée par le collectif des Merveilles de Laon !
N’avez-vous jamais rêvé de découvrir l’envers du décor et de percer les secrets du spectacle ? Avant d’être un espace culturel, ce bâtiment a subi de nombreuses transformations… portées par les histoires de toutes les âmes qui ont hanté ces lieux.
Avec notre guide (plus ou moins fiable), vous traverserez toutes les époques et tous les recoins de ce lieu ô combien mystérieux.
Coulisses, plateau, secrets enfouis derrière les grands rideaux rouges tout y passe. Y compris vous. Préparez-vous à lever le voile sur le passé et à percer les mystères de ce lieu chargé d’histoire… L’aventure n’attend plus que vous.

RV dans le théâtre Guy-Sabatier de la MAL à 16h (pour la version goûter) ou à 19h (pour la version apéro) ! (pour tout public à partir de 8 ans)   .

2 Place Aubry Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 22 86 86  mal@ville-laon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A stroll accompanied by the Merveilles de Laon collective!

L’événement Visite (MAL) guidée à Laon Laon a été mis à jour le 2026-08-21 par OT du Pays de Laon

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